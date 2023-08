A Cortina d'Ampezzo, per precauzione sono state evacuate 70 persone per il rischio dopo una frana oggi, 28 agosto 2023, in una giornata condizionata da maltempo diffuso e da situazioni meteo complesse in buona parte dell'Italia. "Evacuati per precauzione i 70 ospiti di due strutture ricettive a Cortina d'Ampezzo, in località Passo Tre Croci, per il pericolo di distacco massi dopo una frana", rendono noto i vigili del fuoco a conclusione dell'intervento avviato stamattina

"Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco si è deciso, per prevenire la caduta di massi, l’evacuazione a scopo precauzionale di tutte le strutture ricettive - spiegano i Vigili del fuoco - Le 70 persone evacuate saranno trasferite presso una palestra di Cortina messa a disposizione dal comune. I vigili del fuoco presenti con il personale del distaccamento Ampezzano e di Belluno stanno provvedendo a coadiuvare l’evacuazione e monitorare la frana. La strada in prossimità della frana è stata chiusa".

MALTEMPO, ALLERTA METEO ROSSA E ARANCIONE

Oggi in Lombardia è scattata l'allerta meteo rossa, come segnala la Protezione Civile, arancione in altre sei regioni (Friuli Venezia Giulia, Liguria, Provincia autonoma di Bolzano, ampi settori del Piemonte, parte della Toscana e sul Veneto). Allerta gialla, invece, su Abruzzo occidentale, Campania, parte dell'Emilia- Romagna, resto di Toscana, Veneto e Piemonte, su Lazio, parte del Molise, Provincia autonoma di Trento, ampie zone della Sardegna, Umbria e Valle d’Aosta.

NUBIFRAGIO A GENOVA, STAZIONE ALLAGATA

Nubifragio a Genova dove si è allagata la stazione Principe. Video postati sui social mostrano il fiume d'acqua sulle scale. “La Liguria questa notte è stata interessata da una perturbazione importante che ha colpito soprattutto il genovesato. Tutto il centro-levante genovese ha infatti misurato fra i 100 e i 200 mm di pioggia nelle ultime 24 ore. Non ci sono stati feriti e questa è la notizia più importante ma sono stati più di 200 gli interventi dei Vigili del Fuoco sul territorio ligure concentrati soprattutto nella provincia di Genova a causa dei molti allagamenti". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito alla perturbazione che ha interessato questa notte la Liguria.

CANCELLATI TRENI ALTA VELOCITA' MILANO - MODANE - PARIGI

I treni Alta Velocità Milano - Modane - Parigi sono cancellati a causa di una frana in Savoia. La circolazione, si legge nelle informazioni di Trenitalia sul traffico ferroviario, permane sospesa tra Modane e Chambéry. I treni cancellati di oggi e domani sono: Fr 9292 Milano Centrale (6:25) - Modane - Paris Gare de Lyon (13:22); Fr 9281 Paris Gare de Lyon (7:30) - Modane - Milano Centrale (14:07); Fr 9287 Paris Gare de Lyon (15:16) - Modane - Milano Centrale (22:07); Fr 9296 Milano Centrale (15:53) - Modane - Paris Gare de Lyon (22:34).

“In seguito alla frana che ha interessato la zona di Saint-Andrè en Savoie nella valle della Maurienne in Francia, Sncf Voyages Italia annuncia lo stop ai treni ad alta velocità Tgv Inoui tra Italia e Francia che passano dal tunnel del Frejus. Interrotta anche la linea internazionale Milano-Lione, tra Modane e Chambery. Lo stop si protrarrà almeno fino a mercoledì 30 agosto”. Così una nota della società.

LOMBARDIA

A causa dell'allerta meteo diramata in Lombardia, il parco Idroscalo di Milano rimarrà chiuso per l’intera giornata a scopo precauzionale. Lo afferma in una nota Città metropolitana di Milano.

"A causa dell’allerta meteo che si protrarrà anche nella giornata di domani abbiamo deciso, in linea con l’ordinanza sindacale vigente fino al 31 luglio, di tenere chiusi i parchi recintati fino alla durata dell’allerta", annuncia su Facebook l'assessora ad Ambiente e Verde, Elena Grandi, ricordando che "analogamente resta il divieto di frequentare le aree verdi non recintate. Sorvegliati i fiumi Seveso e Lambro".

A Sondrio è esondato il torrente Frodolfo, comportando l'evacuazione, in via precauzionale, di alcune abitazioni. A Varese, invece, i vigili del fuoco hanno registrato nelle scorse ore decine di richieste di soccorso e chiamate per allagamenti, tetti scoperchiati e piante cadute. La maggior parte delle criticità si registrano nella parte Sud-Est della provincia, sul Saronnese si sono verificati diversi danni a coperture di edifici.

Nel Comune di Cavaria il torrente Arnetta sta esondando e si sta valutando l'evacuazione di alcune persone. A Bormio l’esondazione del fiume Adda ha provocato diversi rallentamenti sulle strade mentre a causa di una frana è stata chiusa al traffico, nella tarda serata di ieri, la strada statale 470 della Val Brembana e del Passo San Marco lungo versante Valtellinese e bergamasco. Una frana ha colpito inoltre la strada statale 36 Del lago Di Como e Dello Spluga, provocando la chiusura del passo dello Spluga, sul versante svizzero.

TOSCANA

La perturbazione è proseguita nella notte in Toscana senza particolari criticità con cumulati massimi sugli 80 mm e raffiche fino a 120 km/h registrate a Sammommè (Pistoia). Nelle ultime 12 ore registrati nell'area della regione 13.230 fulminazioni. Lo fa sapere il presidente della Regione, Eugenio Giani, sui social. "Non abbassiamo l'attenzione, l'allerta arancione e gialla rimangono ancora attive, nelle prossime ore possibile nuova intensificazione dei fenomeni", scrive Giani.

Sulla linea Firenze- Borgo San Lorenzo - Faenza la circolazione è stata sospesa tra Borgo San Lorenzo e Ronta dalle ore 5.05 per danni causati dal maltempo. I treni regionali possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e registrare ritardi.