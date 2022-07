CANAZEI. Il bilancio definitivo della tragedia della Marmolada è di 11 morti: l'ultima vittima è stata recuperata. E un input fondamentale al riconoscimento è arrivato dai laboratori del Ris di Parma. Le ricerche però vanno avanti per recuperare quanti più elementi possibili possano aiutare nelle indagini o riconsegnati alle famiglie che non potranno più riabbracciare i propri cari. Alle sei vittime identificate dai parenti, si aggiungono i nomi dei cinque (tutti veneti) che finora erano considerati dispersi e di cui le analisi dei laboratori del Ris di Parma hanno permesso di attribuire un'identità certa. Tra le vittime tre donne (Erica Campagnaro, Manuela Piran e Liliana Bertoldi), due alpinisti della Repubblica Ceca (Pavel Dana e Martin Ouda), Nicolò Zavatta (22 anni) il più giovane delle vittime, e ancora Filippo Bari, Paolo Dani, Tommaso Carollo, Davide Miotti e Gianmarco Gallina. Pesante il bilancio per il Veneto con ben otto vittime.