ROMA. C’è un “sistema“ opaco all'interno del sistema di istruzione pubblico ed è in costante espansione. L'anno scorso oltre 30mila studenti si sono spostati dalla scuola statale alla paritaria nel passaggio dalla quarta alla quinta delle superiori: circa un terzo si sono rivolti a 92 istituti paritari (su 1.423), che hanno avuto, come ogni anno, un'esplosione di iscritti: 82 sono in Campania, 6 nel Lazio e 4 in Sicilia. E il ministero decide di aprire un’inchiesta.