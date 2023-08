INCONTRO CON DE LUCA. La premier Giorgia Meloni ha visto in aeroporto, a Napoli, il governatore campano Vincenzo De Luca. L'incontro tra i due, protrattosi per circa 20 minuti, è servito a fare il punto sulle misure da adottare a Caivano, dove la presidente del Consiglio ha intenzione di avviare un monitoraggio costante. Meloni non avrebbe incontrato i familiari delle vittime del duplice stupro.

«LO STATO QUI HA FALLITO». «Se siamo qui oggi a condannare un episodio barbaro» a 10 anni dalla vicenda della piccola Fortunata Loffredo, «la bambina buttata giù da un balcone dopo aver subito abusi, allora significa che qui si è consumato un fallimento dello Stato. Siamo qui per dare segnali concreti». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, lasciando l'istituto Francesco Morano di Caivano.

«Qui oggi c'è una presenza importante che vuole raccontare qualcosa di importante. Noi siamo venuti qui oggi innanzitutto per rispondere all'invito di padre Maurizio Patriciello, un uomo e un sacerdote straordinario che voglio ringraziare per l'accoglienza e i consigli che ci ha dato, ma soprattutto per il lavoro quotidiano che fa in un territorio particolarmente difficile, per come dimostra che si può essere un esempio. Lui è una risorsa e un esempio per tutti no» ha continuato la premier.

«Le direttrici sulle quali io intendo coinvolgere l'intero Governo sono principalmente due: la prima è la fermezza dello Stato contro la criminalità, l'illegalità e la droga. Questo territorio sarà radicalmente bonificato e vi assicuro che voi vedrete presto i frutti di questa visita su questo territorio». «Coinvolgerò l'intero governo», ha detto la presidente del Consiglio in più riprese, affermando che «le forze dell'ordine non sono sole».

«Cerchiamo di dare risposte anche in termini di educazione. Ci sono norme importanti sul tema della dispersione scolastica, ma per combatterla vanno rafforzate. È previsto l'obbligo, ma le sanzioni per quelle famiglie che decidono di non mandare i figli a scuola non sono sufficienti e vanno rafforzate». Lo ha detto la premier lasciando la scuola di Caivano.

COMITATO ORDINE E SICUREZZA. Giorgia Meloni presenzia a Caivano, all'interno dell'istituto superiore Morano, alla riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Al tavolo, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, il capo di Gabinetto del ministero dell'Interno, Maria Teresa Sempreviva, il capo della Polizia, Vittorio Pisani, il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, il sindaco di Napoli e della citta' metropolitana, Gaetano Manfredi, il Commissario Straordinario di Caivano, il presidente del Tribunale di Napoli Elisabetta Garzo, il procuratore presso il Tribunale di Napoli Sergio Ferrigno, il presidente del Tribunale di Napoli Nord Luigi Picardi, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord Maria Antonietta Troncone, il presidente del Tribunale dei Minori Giancarlo Posteraro, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale Minori Maria De Luzenberger Milnernschim, il direttore Ufficio Scolastico Regione Campania, Ettore Acerra, il questore di Napoli, Maurizio Agricola, il comandante Provinciale dei Carabinieri di Napoli, Enrico Scandore, il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, Paolo Borrelli, il comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli, Michele Mazzaro, il capo Centro DIA di Napoli Claudio De Salvo.

IL CENTRO SPORTIVO. «Entro la primavera del 2024 il centro sportivo di Caivano», devastato dall'incuria e dai vandali, teatro delle violenze di gruppo ai danni delle due cuginette, «tornerà ad essere un centro sportivo». Lo ha detto don Maurizio Patriciello, riferendo ai giornalisti quanto a lui riferito dalla premier Giorgia Meloni nell'incontro appena conclusosi. «Mancano pochi mesi alla primavera del 2024, ma credo che manterrà la sua parola», ha aggiunto. «Meglio di così non poteva andare. Noi abbiamo un desiderio grande di applaudire ma se le promesse, come accaduto altre volte, non verranno mantenute sapremo anche fischiare».

VISITA ALLA SCUOLA. La premier Giorgia Meloni è in visita all'Istituto superiore Francesco Morano, la scuola di Caivano sul quale si affacciano i casermoni del Parco Verde. In quel rione si sono consumati gli abusi ai danni delle due ragazzine di 11 e 12 anni. A riceverla è stata la dirigente Eugenia Carfora, donna simbolo di Caivano e del contrasto all'abbandono scolastico, che le ha donato un mazzo di fiori.

Poco prima l'incontro con don Patriciello, il parroco del Comune dell'hinterland napoletano. Non è mancata all'arrivo della premier qualche contestazione. "Vergognati", "assassina", "dacci lavoro", "fascista di me...", urlano alcune persone verso le macchine scortate che entrano nel cancello della parrocchia alcuni manifestanti. Don Patriciello inizialmente era uscito fuori dal cancello ad attendere la presidente del Consiglio, poi, capite le intenzioni di alcuni abitanti del Parco Verde, ha fatto rientro nel cortile sul quale affaccia la parrocchia in un quartiere blindato dagli agenti anti-sommossa. Stando al programma, la premier - attesa stasera ad Atene per una cena con il primo ministro Kyriakos Mitsotakis - al momento non è previsto l'incontro con la madre di una delle due vittime che ha chiesto di vedere il capo del governo, tanto che il legale della famiglia Angelo Pisani polemizza: "Sarebbe un brutto segnale di abbandono…".

Ad accompagnare la presidente del Consiglio, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il responsabile dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Presenti, inoltre, il Sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano e il Capo della Polizia Vittorio Pisani. Ad accoglierla nella Chiesa di San Paolo Apostolo, oltre a don Patriciello anche il Prefetto di Napoli Claudio Palomba.

LE FAMIGLIE DELLE VITTIME. Il legale di una delle due vittime degli abusi di Caivano, Angelo Pisani, polemizza per il possibile mancato incontro tra la madre di una delle due ragazzine e la premier Giorgia Meloni, mentre l’altra famiglia evita di andare in pressing. “Se l’incontro non si terrà -dice l’avvocato Clara Niola, che difende una delle due vittime - ci saranno questioni di ordine, di sicurezza e sociali che non lo consentono, che hanno impedito alla premier di vedere i familiari. Questa è la mia personale lettura, al netto del mio lavoro. Se non si terrà oggi, non è detto che non si farà in futuro”.