Mezza Italia potrebbe tornare in zona gialla da lunedì 26 aprile. Circa la metà delle regioni italiane spera e aspetta in un ritorno alla fascia di rischio minore dalla prossima settimana.

In base al nuovo decreto Covid dal 26 aprile in Italia torneranno le zone gialle, ancora sospese per ora, e arriveranno tante riaperture: si partirà dai ristoranti all’aperto, che riaprono a pranzo e a cena, ma tornano anche gli spostamenti tra regioni gialle, così come lo sport come calcetto e basket all’aperto.

Le nuove ordinanze verranno firmate dal ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo il solito monitoraggio settimanale pubblicato il venerdì. Per chi si trova in zona rossa ci saranno meno cambiamenti: attualmente solo la Puglia sembra poter sperare di uscire dalla fascia di restrizioni maggiori, mentre sempre più complicato per Sardegna e Valle d’Aosta.

LE REGIONI CHE POTREBBERO ANDARE IN GIALLA

Per passare in zona gialla è necessario avere dati da zona gialla per almeno due settimane da quando si è passati in arancione e questo criterio dovrebbe escludere la Campania, in arancione da questo lunedì.

L’indice Rt deve essere inferiore a 1, mentre il rischio complessivo deve essere basso o moderato. I territori che attualmente hanno Rt sotto 1 sono: Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Bolzano, Trento, Umbria e Veneto.

Tutte queste regioni e province autonome presentano un rischio basso o moderato, solo il Molise fa eccezione. Qui il rischio è moderato ma con alta probabilità di progressione.

Anche la Calabria ha Rt inferiore a 1 ma ha una classificazione di rischio alta. Non dovrebbero rientrare in zona gialla Basilicata, Liguria e Toscana: quest’ultima è a rischio moderato ma con alta probabilità di progressione.

In queste regioni il livello dell’Rt è molto vicino a 1. Tutti i dati del prossimo monitoraggio potrebbero essere ben diversi e cambiare le carte in tavola.

L’elemento che più preoccupa molti territori, in realtà, è l’occupazione delle terapie intensive, che in molte regioni è ben oltre la soglia del 30% e potrebbe compromettere il passaggio in zona gialla.

LE REGIONI CHE RESTANO IN ARANCIONE E ROSSA

La Campania dovrebbe restare almeno per un’altra settimana in zona arancione, così come la Calabria che ha una classificazione di rischio alta. Probabile permanenza in arancione anche per la Sicilia, che registra un Rt superiore a 1 e uno scenario di tipo 2, con dati sui contagi peraltro non in netta discesa.

La Puglia spera di poter passare in zona arancione, con un Rt sotto 1 la scorsa settimana e un rischio moderato.

La Sardegna dovrebbe restare zona rossa, con un Rt ben al di sopra dell’1,25 nell’ultimo monitoraggio. Probabile la conferma del rosso anche per la Valle d’Aosta.