Ubriaco e in stato di agitazione, ha iniziato a lanciare pietre contro i treni e le persone sui binari della stazione ferroviaria di Lambrate, colpendo una 55enne alla testa, successivamente trasportata in codice verde presso l’ospedale Fatebenefratelli. All'arrivo sul posto di Polfer e agenti della Questura di Milano, non si è placato nemmeno con la scarica del taser, attutita dal giacchetto. Anzi. L'uomo, un 37enne marocchino con diversi alias in banca dati e precedenti per reati contro le persone e il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale ha colpito con un coltello un 35enne vice ispettore della Polizia di Stato con tre fendenti alla schiena.

Il poliziotto è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda dove è stato operato d'urgenza a seguito dell'emorragia riportata per la lesione di alcuni organi. Lo straniero, finalmente bloccato, è stato arrestato e portato nel carcere di San Vittore. Terminata l'operazione, l'agente è stato trasferito in terapia intensiva in prognosi riservata, resta in gravissime condizioni.

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, segue intanto con apprensione l’evolversi delle condizioni di salute del vice ispettore della Polizia di Stato Christian Di Martino. Il titolare del Viminale è costantemente in contatto con il Capo della polizia, a cui ha chiesto di far giungere ai familiari e a tutti i colleghi del poliziotto la sua commossa vicinanza in questo momento di grande preoccupazione.

Le condizioni dell'agente: le ferite, le operazioni e le trasfusioni

E' arrivato all'ospedale Niguarda di Milano intorno a mezzanotte e mezza in codice rosso il poliziotto 35enne accoltellato alla stazione ferroviaria di Lambrate. Aveva diverse ferite da arma da taglio che lo hanno raggiunto alla schiena. Ferite che hanno riguardato alcuni organi interni e i grandi vasi di torace e addome, confermano all'Adnkronos Salute dalla struttura, e che hanno reso necessarie diverse operazioni e "molteplici trasfusioni di sangue".

L'uomo è stato subito preso in carico dal Trauma team del Niguarda che lo ha prima stabilizzato e poi sottoposto a diversi interventi chirurgici per cercare di salvare gli organi colpiti e contenere l'emorragia in corso. Le operazioni sono terminate intorno alle 9-9.30 di stamattina. La prognosi, spiegano dall'ospedale, "è riservata e le condizioni rimangono molto serie", per il momento il paziente "è in fase di osservazione post intervento" in Terapia intensiva.

In ospedale si è appena conclusa una visita riservata e privata dell'assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso, accompagnato dai vertici dell'ospedale. L'assessore ha parlato brevemente con il paziente e ringraziato il personale che lo ha preso in cura.