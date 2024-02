«I musei, le gallerie d'arte e i parchi archeologici statali sono un attrattore incredibile che, anche in questa domenica gratuita, hanno richiamato visitatori e turisti in ogni parte d'Italia. Un'affermazione che testimonia, ancora una volta, la passione e il forte legame verso il patrimonio culturale della Nazione. L'impegno continuo profuso per valorizzare al meglio questi luoghi distintivi della nostra geografia identitaria è ripagato da simili testimonianze di amore. Il mio più profondo ringraziamento a tutti i lavoratori in servizio oggi nelle strutture museali». Lo ha dichiarato il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che oggi ha visitato il Museo Boncompagni Ludovisi per le arti decorative, il costume e la moda dei secoli XIX e XX, commentando i primi dati provvisori dell'appuntamento con la #domenicalmuseo di febbraio, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali.

Di seguito si riportano i dati provvisori pervenuti: Parco archeologico del Colosseo - Colosseo. Anfiteatro Flavio 19.728; Parco archeologico di Pompei - Area archeologica di Pompei 13.814; Reggia di Caserta 13.258; Pantheon 11.536; Gallerie degli Uffizi - Gli Uffizi 9.001; Parco archeologico del Colosseo - Foro Romano e Palatino 8.994; Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento a Napoli 6.772; Palazzo Reale di Napoli 6.446; Gallerie degli Uffizi - Palazzo Pitti 6.267; Musei Reali di Torino 6.179; Galleria dell'Accademia di Firenze 5.550.

Il resto dei dati provvisori pervenuti: Museo archeologico nazionale di Napoli 5.550; Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea 5.528; Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo 4.911; Certosa e Museo di San Martino 4.205; Villae - Villa d'Este 4.202; Museo di Capodimonte 3.396; Villae - Villa Adriana 3.214; Musei del Bargello - Cappelle Medicee 2.900; Gallerie Nazionali di Arte Antica - Palazzo Barberini 2.623; Parco archeologico di Paestum e Velia - Museo e area archeologica di Paestum 2.486; Complesso monumentale della Pilotta 2.221; Palazzo Ducale di Mantova 2.197; Museo nazionale romano - Terme di Diocleziano 2.122; Pinacoteca di Brera 2.119; Parco archeologico di Ercolano 2.098; Museo nazionale romano - Palazzo Massimo 2.060; Terme di Caracalla 2.014; Galleria Borghese 1.930; Palazzo Farnese di Caprarola 1.881; Museo storico e il Parco del Castello di Miramare - Museo storico 1.867; Gallerie dell'Accademia di Venezia 1.729; Museo nazionale etrusco di Villa Giulia 1.667; Museo nazionale romano - Palazzo Altemps 1.396; Pinacoteca Nazionale di Bologna 1.242; Galleria Spada 1.160; Museo Nazionale d'Abruzzo 1.148; Musei del Bargello - Museo nazionale del Bargello 1.110; Museo archeologico nazionale di Taranto - MarTA 1.021; Museo delle Civiltà 1.016; Parco archeologico dei Campi Flegrei - Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia 1.005; A questi dati si aggiungono i 18.169 visitatori del ViVe - Vittoriano e Palazzo Venezia e i 6.433 delle Gallerie degli Uffizi - Giardino di Boboli.