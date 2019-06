L'associazione Vela Latina Monte di Procida, invitata dalle amiche vogatrici di VogAmare Gaeta è onorata e felicissima di partecipare alla 'Traversata del golfo di S. Bisbiglia'.

L'associazione, nel primo fine settimana di luglio, con l'imbarcazione Janara, percorrerà un viaggio in memoria di Ludovico Quandel, valoroso ufficiale dell'esercito del Regno delle Due Sicilie che fu tra i protagonisti dell'assedio di Gaeta e a cui fu conferita la croce di Cavaliere di Merito dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio. Ludovico Quandel, dopo la prigionia e la scarcerazione, visto il valore militare, fu invitato ad arruolarsi nell'esercito del Regno d'Italia ma preferì ritirarsi a vita privata a Monte di Procida. Fu il principale artefice, nel 1907, dell'autonomia amministrativa del comune flegreo ma non volle mai concorrere alla carica di Sindaco del neonato Comune per non giurare fedeltà alla nuova monarchia sabauda.

-- Giovedì 4 luglio trasferimento lungo costa fino a Gaeta.

* Valenza storica meridionalista:

Navigazione in memoria di Ludovico Quandel eroe della resistenza all'assedio di Gaeta. L'associazione porterà nel viaggio, una riproduzione di un ritratto dell'ufficiale Ludovico Quandel e copie del libro pubblicato in memoria dal Comune di Monte di Procida e forse un cimelio affine a Ludovico Quandel, da donare all'associazione delle vogatrici Vogamare Gaeta e all'amministrazione Comunale di Gaeta.

** Valenza scientifica marina:

Lungo tutto il percorso saranno pubblicate in tempo reale sulla pagina facebook dell'associazione foto e video delle condizioni visive del mare nel litorale domitio-flegrei.

*** Valenza storica per la marineria di Monte di Procida:

Percorrendo una delle rotte tipiche della marineria di Monte di Procida del '900 il percorso lungo costa rappresenta una delle rotte di quella antica marineria, in ricordo ed in onore dei marittimi montesi del passato, dei loro sacrifici si ripercorrerà con umiltà una delle loro rotte classiche che li portava fino a Fiumicino e alla Toscana, spinti dalla forza del vento che cercavano di dominare con una vela latina, e con cui hanno iniziato quella epopea della marineria di Monte di Procida che è stata ed è una delle fonti di ricchezza di Monte di Procida.

-- Venerdì 5 luglio ore 17 e 30, a suggellare il patto di amicizia e stima tra le associazioni Vela Latina Monte di Procida e VogAmare Gaeta, partecipazione alla manifestazione 'Traversata del golfo' sul percorso Formia-Gaeta.