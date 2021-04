Nessuna zona gialla fino al 30 aprile, ma possibile applicare di deroghe senza però un automatismo.

E poi lo scudo penale per i vaccinatori, l’obbligo di vaccinarsi non solo per medici e infermieri ma anche per i farmacisti.

Sono alcune delle principali novità introdotte dal decreto Covid approvato ieri sera dal governo di Mario Draghi (nella foto) al termine di un lungo braccio di ferro tra aperturisti e rigoristi.

RISTORANTI CHIUSI

Alla fine è passata l’idea di un possibile “tagliando” alle misure e il Governo potrà decidere di applicare regole meno rigide ad alcune Regioni, ma solo se la situazione epidemiologica lo dovesse consentire, con dati particolarmente bassi e vaccini in regola.

Ma per farlo sarà necessaria una nuova deliberazione del Governo, volta per volta.

La cancellazione della zona gialla esclude di conseguenza la riapertura a pranzo dei ristoranti, prevista invece solo dal colore giallo.

ORLANDO: SOSPESO CHI NON SI VACCINA

Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha spiegato che «il personale sanitario dovrà vaccinarsi obbligatoriamente.

Chi non lo farà, sarà destinato, ove possibile, ad altre mansioni. Se non saranno possibili altre mansioni, l’operatore sanitario sarà sospeso senza retribuzione».

Prevista la scuola in presenza, anche in zona rossa, fino alla prima media con l’obiettivo di garantire gradualmente il rientro a scuola in presenza di tutti gli studenti.

I MEDICI BOCCIANO LO SCUDO PENALE.

Da parte dei medici, però, c’è delusione per il nuovo decreto riguardo allo “scudo penale” e all’obbligo vaccinale: «È incompleta e insufficiente la tutela penale per i professionisti, che hanno operato in un contesto straordinario.

E poco incisive anche le norme sull’obbligo vaccinale», afferma il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli.

CAMPANIA, CONCORSONE SALVO.

Il decreto prevede anche lo sblocco dei concorsi (circa 110mila posti) e salva il concorsone regionale campano:

«Ringrazio i ministri Renato Brunetta, e Mara Carfagna, per aver lavorato intensamente in questo periodo e aver accolto la mia richiesta di mettere in sicurezza il concorsone regionale Ripam Campania», afferma Gigi Casciello, deputato di Forza Italia e tra i fondatori dell’associazione Voce Libera: «Il Governo Draghi ha dato l’ok al completamento del concorsone per i quasi 2mila tirocinanti»

CAMPANIA VERSO LA ZONA ARANCIONE

La notizia sta circolando in queste ore: la Campania sembrerebbe andare verso la zona arancione.

Dopo il lockdown di Pasqua si ipotizza una ripresa in presenza delle scuole ed una apertura anche negozi, parrucchieri e centri estetici.

Nulla muta, invece, per bar e ristoranti. Sei regioni Campania, Calabria, Marche, Veneto, Toscana e provincia di Trento hanno dati attualmente al di sotto o a ridosso della soglia di allarme.

Ma solo la Campania, in base alle regole attuali, può passare dal 7 aprile (tutta Italia sarà in lockdown nei giorni del 4, 5 e 6 aprile in occasione delle vacanze di Pasqua) in fascia arancione.

In quanto ci troviamo di fronte all’unica regione rossa che, a differenza di tutte le altre, anche nello scorso monitoraggio del 26 marzo aveva numeri “arancioni”.

La decisione ufficiale sarà presa dal ministro Speranza venerdì. Se confermata dal 7 aprile suonerà la campanella per gli alunni fino alla terza media.