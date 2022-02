NAPOLI. Diminuiscono notevolmente tamponi e positivi, come accade di solito il lunedì; è boom di decessi: 51, di cui 20 risalenti ai giorni scorsi ma registrati ieri; stabili sostanzialmente i ricoveri in terapia intensiva e scendono quelli in area medica. È il quadro del bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania. I nuovi positivi sono 5.062, 1.352 dei quali al tampone molecolare, dall’analisi di 42.979 test, di cui 15.508 molecolari. Domenica il totale di nuovi casi e test era stato rispettivamente di 9.814 e 75.929. Il tasso di positività passa dal 12,92 all’11,77 per cento.