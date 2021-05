NAPOLI. In Campania sono stati vaccinati 3.231.396 di cittadini. Le prime dosi somministrate ammontano a 2.220.404, 1.010.992 quelle invece di richiamo. I dati sono diffusi dall’Unità di crisi regionale della Campania, aggiornati alle 17 di ieri. Insomma, i numeri cominciano a diventare importante e i risultati si vedono sulla quantità di contagiati che cala di giorno in giorno. Intanto, è previsto un nuovo arrivo record di vaccini per la Campania che martedì riceverà 300.000 dosi di Pfizer.