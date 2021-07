NAPOLI. Entrano a pieno regime i punti vaccinali nei distretti dell’Asl nei diversi quartieri di Napoli. È questa la maggiore novità dell’operazione vaccinale in Campania e a Napoli in particolare, dove restano aperti i grandi hub ma aumentano i punti più capillari, che attirano maggiormente i cittadini che ancora non hanno aderito alla vaccinazione. Un dato che viene confermato dal truck dell’Asl Napoli 1 che è stato parcheggiato a Porta Capuana e fino alle 18,30 ha somministrato oltre 600 dosi di Pfizer.