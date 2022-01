Ore di fila per poter fare la terza dose contro il Covid alla Mostra d'Oltremare. L'hub vaccinale è stato preso d'assalto già dalle prime ore di stamattina. Più di tre ore di attesa per poter effettuare il vaccino.

Anche ieri nel parco di Capodimonte, fuori l'hub vaccinale c'erano enormi code di persone in fila per potersi vaccinare che riempivano il grande pratone.

Terze dosi ma anche prime dosi, le lunghe file di chi deve ancora fare la prima dose soprattutto in vista dei cambiamenti che arriveranno a partire da domani. Prime dosi quindi in vista del Super Green pass rafforzato.

Terza dose vaccino Covid 12-15 anni

Dopo il via libera della Food and Drug Administration (Fda) americana arriva l’ok anche dall’AIFA alla somministrazione della terza dose di vaccino Pfizer per i soggetti della fascia di età 12-15 anni.

Fino ad ora il vaccino era autorizzato solo per gli over-16 e per la fascia 12-15 ma sole se soggetti fragili. Dopo il via libera dell’AIFA ciascuna regione definisce il proprio calendario di prenotazioni. Per i soggetti fragili la prenotazione è già possibile in tutte le regioni italiane. Ricorda che devono passare almeno 120 giorni dalla somministrazione della seconda dose prima di poter effettuare la terza dose di vaccino anti covid-19.

Chi può fare la terza dose in questo momento in Italia?

In questo momento possono accedere alla terza dose del vaccino:

tutti gli over-12 (prima della recente approvazione dell’AIFA sulla fascia 12-15, potevano accedere solo gli over-16). In caso di soggetti fragili della fascia 12-15 anni, la prenotazione è già possibile in tutte le regioni italiane.

Quanto tempo deve passare fra la seconda e terza dose?

A prescindere dalla fascia di età, è possibile ricevere la somministrazione della terza dose solo se sono passati 5 mesi, che diventeranno 4 mesi (120 giorni) a partire dal 10 Gennaio 2021.

Quali vaccini sono attualmente autorizzati per la terza dose dei soggetti minorenni?

Al momento l’unico vaccino autorizzato come terza dose per i soggetti under-18 è Pfizer. Il vaccino Moderna, può essere usato come terza dose, ma solo per soggetti over-18.

BOLLETTINO COVID CAMPANIA 8 GENNAIO

In Campania , nelle ultime 24 ore, si sono registrati 13.364 positivi al Coronavirus e 9 decessi. A comunicarlo l'Unità di crisi regionale. I tamponi processati ieri sono stati 119.138. Il report posti letto su base regionale riporta 702 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 74 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata 3.160, di cui 961 occupati.