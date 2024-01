La Sala del Circolo Canottieri Irno di Salerno ha ospitato giovedì l’assemblea dell’Area 11 Campania del Panathlon International, per l’elezione del governatore per il quadriennio dal 2024 al 2028. All’unanimità, è stato eletto governatore il professore Francesco Schillirò, medico radiologo e già docente universitario presso la Seconda Università di Napoli, attualmente responsabile del Servizio di Radioprotezione medica dell’Universitá della Campania “Luigi Vanvitelli”. Presidente per tre mandati del Panathlon Club Napoli e Presidente onorario, Schillirò era anche il Governatore uscente dell’Area 11.

Durante il suo mandato, Schillirò come componente della Commissione Aces, ha partecipato ai lavori della stessa per Monte di Procida - Comune Europeo dello Sport e Flegra Comunità Europea dello Sport.

L’area Campania, in questo ultimo biennio, si è arricchita di due nuovi club: Neapolis e Caudium. Schillirò è stato relatore a Convegni Ansmes organizzati dal presidente regionale Francesco Maturi.

Il rieletto Governatore ha comunicato la squadra costituita dagli onorevoli Guido Milanese e Paolo Santulli (vicegovernatori); l’avvocato Alfonso Pepe (segretario); la dottoressa Lucia Scrima (tesoriera); il Grande ufficiale Enzo Todaro Governatore Emerito e presidente dei giornalisti salernitani; il dottore Agostino Soave (revisore dei conti).

Al Consiglio di Garanzia Statutaria sono stati eletti gli avvocati: Adolfo Maiello (presidente), Fatima Muoio (componente), Bruno Giannico (componente). Il governatore Schillirò, che è anche giornalista iscritto all’Ordine dei giornalisti come pubblicista, ha per ora assunto anche il ruolo di addetto stampa.

Una squadra vincente e formata da professionisti che promettono per il quadriennio che andrà fino al 2028 nuove grandi soddisfazioni per il Panathlon International.