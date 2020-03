ROMA. Il Papa a piedi in via del Corso, a Roma. È successo nel pomeriggio, per un breve tratto, "come in pellegrinaggio" riferisce una nota del Vaticano, per andare alla chiesa di San Marcello dove si trova il Crocifisso miracoloso che nel 1522 venne portato in processione per i quartieri della città perché finisse la Grande Peste a Roma. In precedenza, verso le 16 il Pontefice ha lasciato il Vaticano in forma privata e si è recato in visita alla basilica di Santa Maria Maggiore, per rivolgere una preghiera alla Vergine, “Salus Populi Romani", la cui icona è lì custodita e venerata. Successivamente, ha raggiunto la chiesa di San Marcello al Corso. "Con la sua preghiera - sottolinea il Vaticano - il Santo Padre ha invocato la fine della pandemia che colpisce l'Italia e il mondo, implorato la guarigione per i tanti malati, ricordato le tante vittime di questi giorni, e chiesto che i loro familiari e amici trovino consolazione e conforto. La sua intenzione si è rivolta anche agli operatori sanitari, ai medici, agli infermieri, e a quanti in questi giorni, con il loro lavoro, garantiscono il funzionamento della società". Verso le ore 17:30 il Santo Padre è rientrato in Vaticano.