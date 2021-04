SUPERMERCATI CHIUSI PASQUA

L’Italia in zona rossa a Pasqua e Pasquetta. Per uscire di casa occorreranno valide motivazioni che si dovranno attestare con l’autocertificazione.

Tra le necessità c'è ovviamente la spesa nei negozi che vendono beni essenziali, come i supermercati. Ma le festività rappresentano sempre un’incognita e non tutti i supermercati saranno aperti nelle due giornate di festa.

LE GRANDI CATENE HANNO OPTATO PER SOLUZIONI DIVERSE

Le grandi catene di supermercati hanno scelto opzioni diverse per Pasqua e Pasquetta. I sindacati in primis hanno chiesto attenzione per le condizioni dei lavoratori, e si sono interrogati se sia davvero necessario far restare aperti i supermercati a Pasqua.

PASQUETTA QUALCHE APERTURA IN PIU'

A Pasqua molti supermercati saranno chiusi o faranno orario ridotto. Alcune regioni hanno previsto provvedimenti ad hoc.

ESSELUNGA CHIUSO INSIEME A PAM E LIDL

Esselunga chiuderà i supermercati a Pasqua, saranno aperti lunedì 5 aprile con orario ridotto, dalle 8 alle 14. Anche Pam chiuderà la domenica per restare aperta il lunedì. Così anche la catena Lidl: chiusura a Pasqua, riapertura a Pasquetta (dalle 9 alle 13).

LA COOP, OGNI REGIONE SARA' DIVERSA

Per quel che riguarda la Coop, la situazione cambia da regione a regione: in Liguria, per esempio, sono aperti i super (non gli iper). Nel Lazio, specificatamente a Roma, apriranno a Pasquetta con orario ridotto (la maggior parte dalle 8.30 alle 13). Nelle altre regioni, invece, chiusura totale sia a Pasqua sia a Pasquetta.

CONAD

Ogni imprenditore decide in autonomia gli orari di apertura dei punti vendita. L’orientamento di massima sembra quello di aprire lunedì, con poche aperture la domenica.

CARREFOUR UNICO APERTO CON LIMITAZIONI DI ORARIO

Carrefour: i suoi supermercati dovrebbero restare aperti sia a Pasqua sia a Pasquetta, in alcuni casi con limitazioni di orario.

IPER

I negozi a marchio Iper resteranno chiusi la domenica e riapriranno lunedì, ma con orari ridotti.