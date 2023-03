"Le grandi infrastrutture servono, sono stato sempre favorevole alla realizzazione del ponte sullo Stretto perché significa portare l'Alta velocità in Sicilia, collegare maggiormente il Sud Italia e anche rafforzare ruolo del Sud come grande ponte verso l'Africa". A dirlo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della seconda giornata di Feuromed in corso nel capoluogo campano.

"È un'infrastruttura che ritengo utile, ci sono aspetti tecnici complessi, ma oggi - ha aggiunto - la tecnologia consente di affrontare questa sfida. Bisogna, ovviamente, badare all'impatto ambientale, ma penso che i tempi per ragionare sul ponte sullo Stretto siano maturi. L'Italia ha tutte le competenze per poterlo fare. Oggi abbiamo la necessità, come anche la Napoli-Bari, che è un'infrastruttura fondamentale. Sto lavorando con il sindaco De Caro per un accordo strutturale tra Napoli e Bari, due grandi città del Sud, su due mari che guardano ai Balcani. Oggi le città devono lavorare in una dimensione geopolitica internazionale", ha concluso l'ex ministro.