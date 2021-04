PRENOTAZIONE VACCINO COVID CON POSTE ITALIANE

La prenotazione del vaccino contro il Covid può essere fatta anche attraverso Poste Italiane. L’azienda ha infatti messo a disposizione una software completamente gratuito e semplice per richiedere la somministrazione del vaccino.

SOLO SEI REGIONI HANNO SCELTO QUESTO SISTEMA

Solo sei regioni hanno deciso di utilizzare questo sistema per gestire le prenotazioni: Lombardia, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche e Sicilia. Nelle prossime settimane potrebbero aderire anche le altre.

SOFTWARE GRATUITO E SEMPLICE

Si tratta di un software completamente gratuito e semplice.

Poste Italiane offre diverse modalità con cui le persone appartenenti alle categorie previste dal Piano Nazionale possono effettuare la prenotazione del vaccino.

IL PORTALE DEDICATO

Per prenotare il vaccino anti Covid con Poste Italiane si potrà utilizzare il portale dedicato. Una volta entrati nel sito internet si dovrà inserire il codice fiscale e il numero di tessere sanitaria della persona che dovrà ricevere l’antidoto.

CALL CENTER

La prenotazione del vaccino può essere fatta anche attraverso un call center. In questo caso i residenti nelle regioni che hanno aderito all’iniziativa dovranno chiamare il numero verde 800.009.966 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18) e parlare direttamente con l’operatore.

SPORTELLI POSTAMAT

La prenotazione può essere effettuata anche negli sportelli Postamat, sarà necessario inserire i dati della tessera sanitaria.

TRAMITE IL POSTINO

Sul sito di Poste si legge che “Il portalettere, attraverso l’apposita funzione “prenotazione vaccini” sviluppata per il dispositivo palmare, già in dotazione per il servizio di recapito, verificherà gli slot disponibili in base al Cap.

Una volta conclusa la procedura “il portalettere procederà alla stampa e alla consegna del codice QR con i dati della prenotazione che il cliente riceverà anche via sms”.

DOVE FARE IL VACCINO

Sul sito di Poste Italiane si potrà cercare anche quali sono i centri vaccinali in cui è possibile ricevere la somministrazione del vaccino.