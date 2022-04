NAPOLI. «Ci sono regioni sicuramente sotto pressione, come Emilia Romagna, Lombardia, Lazio e Campania, in cui c’è una presenza più forte della comunità ucraina che ha fatto da attrattore. Non è escluso, quindi, che arriverà un momento in cui se questi numeri non si riusciranno più a reggere si proporranno degli spostamenti». Così il capo dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, a margine di un’iniziativa in Piemonte.