NAPOLI. «Vediamo cosa dirà il Governo oggi, poi valuteremo se dar vita a nuove iniziative. Di sicuro con il gasolio a 2,50 euro al litro non si può andare avanti». È entrata in una modalità di attesa carica di tensione la protesta in Campania contro il caro carburante degli autotrasportatori aderenti all’associazione TrasportoUnito, che ieri hanno rimosso i blocchi che avevano posto in essere la notte precedente sui tratti casertani delle autostrade A1 nei pressi di Caserta Sud e Santa Maria Capua Vetere e A30 all’altezza di Nola, nel Napoletano, ma anche sulla 372 Telesina.