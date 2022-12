ROMA. Bologna, Bolzano e Firenze. È questo il podio delle città italiane in cui la qualità della vita è più alta. Le peggiori sono invece Crotone, Isernia e Caltanissetta. Lo si evince dalla 33esima edizione dell’indagine svolta annualmente dal Sole 24 Ore per certificare il livello di benessere nei principali territori italiani (a questo link la classifica completa). Ricerca che disegna un quadro fosco del Meridione e in particolare della Campania dove le cinque province si trovano in coda alla classifica. Le tre province peggiori della regione sono tutte distaccate di un punto.