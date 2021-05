Per i percettori del Reddito di Cittadinanza sono aperte 740 posizioni per partecipare ai Progetti di Utilità Collettiva (PUC) avviati dal Comune di Napoli.

Al via i lavori nei settori dell’Urbanistica, Protezione Civile e Beni Comuni. In arrivo anche altre attività come cura dei parchi, diritto alla corrispondenza e portierato sociale. Già 20 le persone attualmente coinvolte.

Cosa sono i Progetti di Utilità Collettiva (PUC)?

Sorta di lavoretti utili che i precettori del Reddito di Cittadinanza sono chiamati a svolgere – pena perdita del sussidio - per conto del Comune di Napoli.

I candidati saranno accompagnati nei vari compiti da completare dai dipendenti comunali.

Quali possono essere i lavori e come funziona?

Dalla mappatura delle bocchette d’acqua nei quartieri, alla pulizia delle aiuole e alla segnalazione dei sacchetti “selvaggi” fino ad altre mansioni di supporto che possono essere svolte negli uffici del Comune.

Ogni beneficiario del Reddito viene abbinato in automatico dalla piattaforma GePi ad un ambito in base alle proprie competenze ed esperienze.

Gli ambiti sono: sociale, ambiente, tutela dei beni comuni, arte e cultura, ma anche Protezione Civile.

Chi sarà chiamato potrà aiutare ad esempio curare i giardinetti cittadini, grattare via i graffiti dai monumenti pubblici, dare una mano nelle biblioteche comunali o accompagnare i bimbi a scuola.

I PUC già partiti per i percettori del Reddito

Partiti i programmi della Protezione Civile che si sta occupando della mappatura delle bocchette dell’acqua, lavori per l’arte e la cultura.

Nell’ambito di questi PUC sono impiegati 12 percettori, ma ci sono 70 posti a disposizione.

Altri 10 beneficiari della card gialla sono impiegati nell’area beni comuni.

Nell’attesa che arrivino altri nominativi alcuni servizi comunali hanno deciso di cominciare subito.

Mentre cura dei parchi, diritto alla corrispondenza e portierato sociale stanno attendendo di arrivare al numero minimo e partiranno molto presto.

Il Reddito di Cittadinanza a Napoli

A Napoli i percettori del Reddito di Cittadinanza sono circa 70mila.

Di questi solo 21mila possono sottoscrivere un patto per il lavoro del centro per l’impiego.

I restanti 50mila percettori non sono nelle condizioni di accettare un’offerta lavorativa, perché sono over 60 hanno disabili in famiglia o si trovano in una situazione di esclusione sociale molto grave.

L'assessore al Lavoro del Comune di Napoli

“Il Reddito di Cittadinanza va salvaguardato perché dà una prima risposta a chi è in difficoltà, ma le istituzioni come Ministero del Lavoro, Anpal e Regione Campania, devono fare una sforzo in più per immaginare dei percorsi di inserimento lavorativo”. Queste le parole dell’assessore rilasciate a Fanpage.

Pagano continua con l’auspicio delle misure per i lavori stabili per risolvere il problema della disoccupazione:

“In questi mesi abbiamo fatto un grande lavoro per sbloccare l’attività di selezione dei centri per l’impiego dove c’era stato un blocco all’inizio. Quando mi sono insediato c’erano solo 7 beneficiari su 800 posizioni possibili aperte.

Ho detto anche all’Anci, l’associazione dei Comuni, nelle riunioni con Regione e Ministero che bisogna chiarire bene il percorso che intraprendono queste persone, perché è molto bello che i percettori di reddito si candidino per mettere a disposizione il proprio tempo alla collettività, ma ogni percorso di formazione deve prevedere un inserimento sociale e non può andare in contrasto con il fatto che nelle pubbliche amministrazioni abbiamo bisogno di personale da assorbire regolarmente per l’ente. Non vanno confusi i PUC con le assunzioni.

Il rischio è che i PUC possano trasformarsi in un tappa-buco della disoccupazione, legalizzando forme di lavoro sottopagato. Altrimenti ci ritroveremo centinaia di persone che finiti i 18 mesi non potranno fare altro che fare un nuovo PUC.

Non si risolve così il problema di chi cerca formazione e occupazione”.