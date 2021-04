Per coloro che percepiscono il Reddito di cittadinanza o ne hanno fatto domanda, segnatevi queste due date: 15 e 27 aprile.

La data del 15 aprile interessa coloro che hanno fatto domanda entro il mese passato.

Mentre la data del 27 aprile interesserà tutti gli altri.

Ricordiamo che il Reddito di cittadinanza (RdC) è una misura che è stata introdotta con il decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 sia per dare un sostegno alle famiglie ma anche per aiutare i componenti del nucleo familiare a reinserirsi nel mondo del lavoro.

Tra i vari requisiti per potervi accedere, bisogna avere un ISEE che non ecceda i 9.360 euro annui.

Il Reddito di cittadinanza è stato confermato anche per il 2021 e dal governo di Mario Draghi.

Con una dotazione di 7,3 miliardi di euro ai quali, secondo la Legge di Bilancio 2021, infatti, potranno aggiungersi altri 4 miliardi per sostenere i fondi per i prossimi 9 anni.

Dei quali circa 200 milioni sono da destinare al 2021.

I pagamenti dal 15 aprile

Per coloro che hanno fatto richiesta per la prima volta del Reddito di cittadinanza entro la fine di marzo (dunque il 31 marzo) ed è stata accolta e approvata dall’INPS, da metà aprile arriverà la notifica del buon esito.

Arriverà anche l’invito a recarsi presso le Poste per ritirare la Carta RdC dove sarà già stata accreditata la somma spettante al beneficiario. A partire dalla seconda ricarica, avverrà tutto in automatico secondo il calendario dei pagamenti dell’RdC.

Sempre dal 15 aprile arriverà il pagamento per coloro che hanno presentato la domanda di rinnovo dell’RdC essendo scaduti i 18 mesi.

I pagamenti dal 27 aprile

Dal 27 aprile invece arriverà la ricarica per coloro che sono percettori del Reddito di cittadinanza e che sono in regola con la presentazione del nuovo ISEE 2021.

Se la domanda invece sarà inviata entro fine aprile, la ricarica avverrà a partire dalla metà del mese successivo cioè dal 15 maggio.

Cos’è il Reddito di cittadinanza

Andando a leggere la sua definizione sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

“Il Reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale. Si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari”.

L’RdC invece verrà definito Pensione di cittadinanza se:

“il nucleo familiare è composto esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni. Può essere concesso anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone di età inferiore, in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini ISEE”.

L’obiettivo dell’RdC, introdotto nel 2019 dal Governo Conte I e già da tempo presente nel programma del Movimento 5 Stelle, è quello di essere più che un sussidio simile alla NASpI, di essere invece un modo per far incontrare domanda di lavoro con mano d’opera disponibile.

Rientra negli obiettivi più generali dei Centri per l’impiego di assistere e accompagnare i cittadini che non riescono a trovare lavoro o si sentono esclusi dalla società, nel processo di integrazione e di lotta alla povertà.

Il contrasto alla povertà

Quest’ultimo punto, cioè quello di contrasto alla povertà, raccorda bene le intenzioni dello scorso esecutivo con quello del nuovo governo guidato da Draghi. Se già da tempo il nostro Paese aveva registrato un aumento della disoccupazione generato anche da una sensazione di frustrazione e inadeguatezza da parte di gran parte dei cittadini, con l’emergenza sanitaria Covid-19 e la relativa crisi economica, cecare e trovare lavoro è diventato ancora più difficile.

Non a caso, con l’ultimo decreto emanato il 23 marzo 2021, il cosiddetto Decreto Sostegni, il premier Draghi ha sottolineato come la lotta alla povertà sia uno dei capisaldi da perseguire:

“I capisaldi del decreto sostegni sono lavoro e imprese e lotta alla povertà. L’obiettivo è dare più soldi a tutti nel modo più veloce possibile”.

Come richiedere l’RdC

Richiedere il Reddito di cittadinanza è diventata un’opportunità diventata realtà a partire dal 6 marzo 2019. E’ stata proprio istituita una sezione dedicata presso il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dove, per poter accedere alla documentazione e ai moduli da scaricare per fare richiesta, è necessario essere provvisti di credenziali SPID.

Se ancora non siete dotati di SPID, è consigliabile farlo al più presto. Non solo per richiedere l’RdC ma perché ormai è quasi obbligatorio per poter usufruire di tutti i servizi telematici offerti dalla pubblica amministrazione.

Oltre che sul sito ufficiale del Reddito di cittadinanza, si può richiedere anche andando sul sito dell’INPS dove potrete trovare l’apposita modulistica. In questo caso, sarà importante anche dotarsi di PIN INPS. Se non lo avete ancora, vi basterà andare nella sezione “IL PIN ONLINE”. Avrete le prime 8 cifre del codice alfanumerico subito, mentre le restanti vi arriveranno nell’arco di due settimane a casa tramite la posta.

Altrimenti, ci si può recare presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o presso gli uffici postali, dopo il quinto giorno di ciascun mese.

Chi può accedere al Reddito di cittadinanza

Per richiedere l’RdC bisogna rispettare i seguenti requisiti:

essere maggiorenni;

essere cittadini italiani o dell’Unione Europea o essere in possesso del permesso di soggiorno;

avere un valore ISEE inferiore a 9.360 euro;

avere un valore del patrimonio immobiliare non superiore ai 30mila euro;

avere un valore del patrimonio mobiliare che non superi i 6mila euro;

avere un reddito familiare inferiore ai 6.000 euro annui. La soglia si eleva a 9.360 euro se la famiglia abita in una casa in affitto.

In cosa consiste il beneficio: la carta RdC

Dopo aver presentato domanda, entro i successivi 5 giorni l’INPS farà i dovuti controlli e, in caso di esito positivo, verrà riconosciuto il beneficio che consisterà in una Carta di pagamento elettronica (Carta Reddito di cittadinanza) che verrà emessa da Poste Italiane.

Coloro che entrano in possesso della Carta RdC potranno:

effettuare prelievi massimo di 100 euro al mese (per i nuclei familiari composti da una sola persona) presso gli sportelli automatici (ATM) postali e bancari;

pagare le utenze presso gli uffici postali o presso gli esercizi commerciali abilitati (ad esempio i tabaccai);

effettuare un bonifico mensile SEPA/Postagiro in Ufficio Postale per pagare l’affitto o la rata del mutuo;

effettuare acquisti di beni e servizi presso negozi i cui POS sono abilitati al circuito MasterCard.

Con la carta RdC invece non si potranno fare acquisti sui siti di e-commerce, effettuare pagamenti o prelievi fuori dal territorio italiano o usarla per giochi che prevedono vincite in denaro.

Tra le spese che si possono fare utilizzando la carta RdC, oltre il pagamento delle utenze domestiche, troviamo quelle legate ai vestiti e abbigliamento, mobili, libri, elettrodomestici, cellulari, giocattoli e alimenti.

RdC: importi e dettagli

L’importo dell’RdC spetterà all’intero nucleo familiare con reddito basso (non superiore a 9.360 euro annui) che è stato ammesso al beneficio.

C’è da sottolineare che, a partire dal rilascio della Carta RdC, si potrà usufruire del Reddito di cittadinanza per un periodo massimo di 18 mesi. Scaduti i termini, ma anche dal mese prima della scadenza, si può richiedere il rinnovo, se si hanno ancora i requisiti.

La somma che viene accreditata ogni mese va spesa entro quel mese, altrimenti si rischia di perdere circa il 20% dell’importo.

Il Reddito di cittadinanza è un beneficio che si divide in due parti: la prima parte andrà a integrare il reddito familiare fino a 6.000 euro da moltiplicare per la scala di equivalenza.

Per quanto riguarda la Pensione di cittadinanza, l’integrazione arriva fino a 7.560 euro;

Riguardo la seconda parte invece, come si legge sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

“l’altra, destinata solo a chi è in affitto, incrementa il beneficio di un ammontare annuo pari al canone di locazione fino ad un massimo di 3.360 euro (1.800 per la Pensione di cittadinanza). E’ prevista anche una integrazione per famiglie proprietarie della casa di abitazione, laddove sia stato acceso un mutuo: in questo caso l’integrazione, pari al massimo alla rata del mutuo, non può superare 1.800 euro”.

Il totale del beneficio non dovrà superare i 9.360 euro all’anno. Dunque al mese si potranno percepire al massimo 780 euro.

L’immediata disponibilità al lavoro: la DID

Come anticipato, il Reddito di cittadinanza ha di base l’intento di aiutare a trovare lavoro. Dunque, entro 30 giorni dal riconoscimento dell’RdC, il beneficiario dovrà recarsi presso un Centro per l’impiego per sottoscrivere il cosiddetto Patto per il lavoro o il Patto per l’inclusione sociale. Ancor prima di stipulare il Patto, dovrà presentare firmare la DID cioè la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

La DID si potrà compilare il modulo o presso un Centro per l’impiego oppure presso un Patronato oppure online, sul portale Anpal (area riservata MyANPAL) o sui portali regionali.

E’ fondamentale la DID per inserire il beneficiario dell’RdC in un percorso di ricerca del lavoro che porterà poi ad un percorso personalizzato quanto più possibile.

Il Patto per il lavoro e la ricerca dell’impiego

Una volta convocato presso il Centro per l’impiego, il beneficiario dell’RdC dovrà essere collaborativo nel mettere nero su bianco le proprie competenze e abilità. Così da individuare con più facilità e in tempi più brevi un tipo di impiego o mansione adatto.

Secondo l’art.25 del decreto legislativo 150/2015, il lavoro che si andrà a ricercare per il percettore dell’RdC dovrà essere congruo al tipo di esperienza maturata dal beneficiario, si dovrà tenere conto della durata della disoccupazione e bisognerà anche considerare la distanza dalla propria residenza al luogo del futuro lavoro e se, per il beneficiario, è possibile raggiungerlo con mezzi pubblici o propri in tempi giusti.

“Se nel nucleo familiare sono presenti persone con disabilità, la distanza non può eccedere i 100 chilometri dalla residenza del beneficiario sia per la terza offerta di lavoro che nel caso di rinnovo del beneficio”.

Per non perdere il beneficio, bisogna accettare almeno una delle 3 offerte di lavoro che vengono proposte. In caso di rinnovo, bisogna accettare la prima offerta.