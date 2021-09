ROMA. Scuole al via oggi in nove regioni, Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Umbria, Veneto, Valle d’Aosta e nella provincia autonoma di Trentocon le novità del Green pass obbligatorio per il personale scolastico e per i genitori, nel caso in cui debbano entrare negli istituti. «Ritrovarsi a scuola è una gioia grandissima - scrive il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi -.