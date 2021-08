NAPOLI. Sono 194 i nuovi casi di Covid-19 in Campania, 183 in meno rispetto al dato di domenica, dall’analisi, però, come capita sempre il lunedì, di un numero notevolmente più basso di tamponi: 2.171 quelli molecolari, cui se ne aggiungono 2.155 antigenici, che fanno segnare un decremento di 3.958 unità. La percentuale tra test e positivi è dell’8,93 per cento rispetto al 6,15 precedente: ma è un dato influenzato dal numero ridotto di tamponi. Nel bollettino dell’Unità di crisi ci sono due decessi nelle ultime 48 ore a altri due risalenti ai giorni precedenti ma registrato solo ieri.