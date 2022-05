NAPOLI. Scende ancora il numero di tamponi e positivi. Prosegue la diminuzione del numero dei pazienti in terapia intensiva e in area medica. Calano i decessi: tre rispetto ai nove di venerdì. È il quadro del bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania. I nuovi positivi nella regione sono 2.062 dall’analisi di 15.281 test: entrambi i dati tenendo conto dei tamponi molecolari e dei test antigenici. venerdì complessivamente i numeri relativi al contagio erano stati rispettivamente di 2.113 e 16.353. Il tasso di positività passa dal 12,92 al 13,49 per cento. I ricoveri in terapia intensiva scendono di un’unità: sono 22 su una disponibilità complessiva di 812 posti; quelli in area medica calano di undici: sono 414 su 3.160 posti disponibili.

L’UNIONE CURE DIRITTI E LIBERTÀ DIFFIDA UNA SCUOLA. Il tutto mentre Erich Grimaldi, presidente dell’Unione cure diritti e libertà, denuncia che «il dirigente scolastico di un istituto piuttosto noto a Napoli ha vietato la partecipazione agli stage d’eccellenza ad alunni minorenni non vaccinati. Abbiamo chiesto di revocare con effetto immediato tale illegittimo provvedimento, consentendo la partecipazione di tutti gli alunni meritevoli, non vaccinati, allo stage d’eccellenza, con riserva di rivolgerci alle Autorità giudiziarie competenti, anche al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal minore ed invitando i ministeri del l’Istruzione e della Salute e Regione Campania a intervenire ognuno per quanto di propria competenza».

LA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA IN ITALIA. Intanto, sono 18.255 i nuovi casi Covid registrati in Italia, contro i 19.666 di venerdì e i 23.976 contagi di sabato scorso. I tamponi analizzati sono 193.183 con il tasso di positività che sale leggermente dal 9,3 al 9,4 per cento. I decessi sono 66 contro i 118 del giorno prima. Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 166.542. Calano ancora i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono due in meno, e sono 250 in tutto, mentre nei reparti ordinari sono 210 in meno, 5.348 in tutto. I casi totali dall’inizio della pandemia arrivano a 17.373.741 mentre i nuovi dimessi/guariti sono 35.927, per un totale che sale a 16.485.624. IL REPORT DELL’ISS. Intanto, continua a salire il tasso di reinfezioni Covid in Italia. Anche nell’ultima settimana si registra un leggero aumento rispetto ai sette giorni precedenti; si è saliti a una quota di reinfezioni pari al 6,5 per cento, laddove la scorsa settimana la percentuale era del 6. Èil trend, spinto da Omicron e dalle sue sottovarianti, che viene fotografato dall’Istituto superiore di sanità nel report settimanale sulla sorveglianza epidemiologica di Covid19 e l’efficacia vaccinale. L’analisi del rischio di reinfezione a partire evidenzia un aumento del rischio nelle persone che hanno avuto la prima diagnosi Covid da oltre 210 giorni, rispetto a chi si è infettato tra i 90 e i 210 giorni precedenti; nei non vaccinati o vaccinati con almeno una dose da oltre 120 giorni rispetto ai vaccinati con almeno una dose entro i 120 giorni.È stabile rispetto alla settimana scorsa la percentuale dei casi di Covid-19 segnalati nei bambini e ragazzi in età scolare (0-19 anni) rispetto al resto della popolazione: si attesta al 19 per cento.