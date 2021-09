«Mi sono molto divertito quando ho letto che trasferivano i rifiuti in Campania e al termovalorizzatore di Acerra, realizzato dalla Protezione civile poco più di una decina di anni fa. La Campania oggi è in condizioni migliori del Lazio e Napoli si trova in condizioni decisamente migliori di Roma e ciò è paradossale». Lo ha detto Guido Bertolaso, a margine del dibattito organizzato dal candidato all'assemblea capitolina Roberto Cipolletti (FdI) sul tema “Emergenza rifiuti a Roma. Il tempo di scelte coraggiose", moderato dal direttore dell'Adnkronos Gian Marco Chiocci.

«È il problema più importante, l'aspetto più vergognoso della storia della città più bella del mondo che oggi si trova ad essere, oltre a un giardino zoologico, una discarica a cielo aperto - ha proseguito sulla questione dei rifiuti - non ho sentito ancora proposte concrete per portare via la spazzatura dalla città». «Parlare di differenziata al 50%-60%-70% sono slogan che sentiamo fare da tutti i politici da decenni e mai realizzati», ha concluso.