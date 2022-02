NAPOLI. Calano tamponi e positivi; risalgono i decessi: 42, di cui 22 risalenti ai giorni scorsi ma registrati ieri, rispetto ai 31 di mercoledì; diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva e salgono ancora quelli in area medica. È il quadro del bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania. I nuovi positivi sono 10.178, 2.579 dei quali al tampone molecolare, dall’analisi di 77.974 test, di cui 24.120 molecolari. Mercoledì il totale di nuovi casi e test era stato rispettivamente di 10.287 e 79.994. Il tasso di positività passa dal 12,85 all’13,05 per cento.