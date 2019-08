ROMA. Saluti romani da parte di alcuni supporter della Lazio al passaggio del feretro di Fabrizio Piscitelli, ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto scorso nel parco degli Acquedotti, in zona Tuscolana, nella Capitale. La salma di “Diabolik” è stata poi trasportata al Santuario del Divino Amore per i funerali.

“Gli sciacalli possono pure banchettare sul cadavere di un leone, ma lui resta un leone e loro restano sciacalli”. Questa la scritta che campeggia sul retro della maglietta realizzata dagli Irriducibili e indossata dalla gran parte dei tifosi radunati all'esterno del Santuario. In molti indossavano una maglietta nera con l'immagine dello sguardo del noto criminale dei fumetti. Presenti all'esterno del Santuario anche alcuni tifosi non di fede laziale: fra le altre si vedono magliette dei sostenitori del Perugia, del Verona e di altre squadre italiane. Sulle transenne che delimitano il parcheggio del Santuario, i tifosi hanno affisso un grande striscione con scritto: “È uno che per come lo conosco io andrebbe solo a piedi al funerale... i ragazzi del Diavolo”.