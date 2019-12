Aveva 30 anni ed era in servizio nel reparto Genio di Piacenza la giovane militare dell'Esercito italiano, originaria della Campania, che questa mattina si è suicidata con un colpo di pistola d'ordinanza al petto nei bagni della stazione metropolitana Flaminio a Roma. La ragazza era nell'Esercito da 5 anni e in servizio in Strade Sicure dall'estate scorsa.

La soldatessa ha lasciato una lettera di 15 pagine per spiegare i motivi del suo tragico gesto. All'origine ci sarebbero ragioni personali. La lettera è ora al vaglio del pm e del procuratore aggiunto Nunzia D'Elia che ha aperto un fascicolo in cui, come avviene in questi casi, si ipotizza il reato di istigazione al suicidio. Sul posto questa mattina, oltre il pm di turno della Procura ordinaria, carabinieri e 118, si è recato anche il pm di turno della Procura militare.

«Esprimiamo cordoglio e vicinanza ai familiari della soldatessa che si è tolta la vita oggi a Roma. È il quarto suicidio in due anni di militari in servizio nell'operazione Strade Sicure dell’Esercito Italiano. Un fenomeno tragico e inaccettabile che richiede provvedimenti immediati da parte della Difesa a tutela del benessere del personale impiegato in questa come in tutte le operazioni, in patria e all'estero. Una tematica da sempre al centro dell'azione politica del Movimento 5 Stelle che su questo ha condotto indagini conoscitive in Parlamento e proposto leggi sul sostegno psicologico militare», dichiarano i senatori del Movimento 5 Stelle della Commissione Difesa di Palazzo Madama.