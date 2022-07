ROMA. Vasto incendio a Roma, in via Casilina. Le fiamme hanno interessato l'area degli autodemolitori, in zona Centocelle, e alcune zone di vegetazione intorno. Non risultano altre strutture né persone coinvolte. La colonna di fumo è ben visibile dalla zona di Centocelle in diversi quartieri della città. Sono state udite alcune esplosioni al parco di Centocelle ed evacuati due palazzi.

Una densa colonna di fumo nero è visibile da molti punti della città. Sul posto 25 squadre dei vigili del fuoco, con 100 unità di personale, 50 automezzi, compreso un automezzo speciale aeroportuale. Sono in tutto 4 le palazzine evacuate in via Fadda dove le fiamme dopo aver attraversato la Palmiro Togliatti hanno interessato una tenda esterna di un balcone.

"È in corso un incendio tra via Casilina e viale Palmiro Togliatti, dentro l'area degli autodemolitori ed ai confini del Parco archeologico di Centocelle - scrive su Twitter Mauro Caliste, presidente del V Municipio di Roma - Sono sul posto i Vigili del Fuoco, Protezione civile e Forze dell'ordine. La circolazione è interdetta su viale Palmiro Togliatti. Utilizzate la mascherina e chiudete le finestre. Non avvicinatevi. Stiamo monitorando la situazione. Vi aggiorneremo".

“Sono stati allertati tutti i pronto soccorso per sintomi respiratori - dichiara l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato - Bene ha fatto il Municipio a raccomandare di tenere chiuse le finestre e di indossare la mascherina per evitare di inalare i fumi derivanti dall’incendio”.

Una prima informativa verrà inviata alla Procura di Roma dalle forze dell’ordine. I magistrati, come già accaduto per i roghi delle scorse settimane, apriranno un fascicolo di indagine per appurare l’origine di questo incendio che ha colpito la zona est della Capitale.

"Gli incendi che hanno colpito la città in questi ultimi giorni sono una sequenza impressionante di episodi che sta mettendo a dura prova Roma e i romani" scrive su Facebook il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, sottolineando che "non è il momento di speculazioni politiche e di divisioni. È il tempo dell’unità, della vicinanza alle romane e ai romani colpiti, e della determinazione a non farsi intimidire e ad andare avanti sulla strada della modernizzazione e del rilancio di Roma".

"Ringrazio a nome di tutte le cittadine e i cittadini i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile impegnati senza risparmio per contenere i danni. Il Comune - spiega il sindaco - lavora in stretto coordinamento con le Forze dell'ordine e con la Prefettura per accertare le cause di ciascun evento ed assistere le persone coinvolte. Stiamo monitorando costantemente la situazione e non sappiamo ancora se siano episodi di origine criminale o solo colposa".

Enrico Borghi, responsabile Politiche per la sicurezza nella segreteria nazionale del Pd, scrive che "a Roma sta emergendo una mano dolosa dietro agli incendi di questi giorni. Facciamo appello agli inquirenti affinché sia fatta piena chiarezza sulla natura su queste vicende: la capitale d’Italia non può essere ostaggio di nessuno".

"Le temperature odierne non giustificano fenomeni di autocombustione" afferma Sabrina Alfonsi, assessore all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma. "L'incendio si è sviluppato in una zona che in passato ha ospitato campi nomadi e da anni attende essere recuperata, sulla quale abbiamo avviato con i nostri Dipartimenti Ambiente e Rifiuti un lavoro di pulizia iniziale finalizzata alla successiva caratterizzazione e bonifica", ricorda.

"Questo ennesimo incendio, l'ultimo della lunga serie che sta funestando questa difficile estate romana, ci spinge ad accelerare il lavoro che stiamo facendo con le Associazioni e i Comitati per la riqualificazione e la fruibilità del Parco di Centocelle. Un impegno - conclude l'assessore Alfonsi - che guarda alla tutela dell'ambiente, alla sostenibilità ma anche alla legalità, contrastando chi vuole fermare il lavoro di cambiamento avviato da questa Amministrazione".