NAPOLI. Seimila medici, infermieri, operatori socio sanitari e altro personale impegnato contro la pandemia in Campania si vedranno prorogare i contratti a tempo determinato e le collaborazioni per tutto il 2022. La decisione era molto attesa e ieri è arrivata l’ufficialità. Si tratta della conferma che la fase emergenziale legata al Coronavirus probabilmente durerà ancora parecchio tempo: almeno per gran parte dell’anno prossimo.