NAPOLI. Vertice in Prefettura, scatta il piano per l’accoglienza dei profughi a Napoli e nelle altre province della Campania. E oggi sarà attiva una cabina di regia, composta da rappresentanti di tutte le istituzioni interessate, finalizzata a definire un quadro complessivo delle informazioni utili alla gestione dell'emergenza per un’organizzazione unitaria degli interventi e per monitorare il fenomeno.