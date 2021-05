NAPOLI. Si rimette in moto il business dei matrimoni in Campania. Il presidente Vincenzo De Luca ha firmato l'ordinanza n.18, che contiene le misure stabilite dall'Unità di crisi e condivise con le categorie interessate in vista della ripresa delle attività. «Abbiamo deciso - ha dichiarato il presidente De Luca - di anticipare il più possibile la definizione dei protocolli di sicurezza che consentono, in attesa della data definitiva del via alla ripartenza delle attività prevista entro questo mese di maggio, di approntare tutte le misure necessarie condivise con le categorie interessate.