NAPOLI. Pochi giorni. Aspettano una risposta dalla Regione Campania «entro pochi giorni». In caso contrario «siamo pronti a una serrata dei nostri negozi». Le organizzazioni rappresentative dei panificatori campani hanno appena concluso il vertice in Regione con gli assessori all’Agricoltura, alle Attività produttive e la Commissione regionale Agricoltura. Un tavolo per cercare di assumere iniziative per fermare la continua crescita delle materie prime dovuta alla guerra in Ucraina. Aumenti che provocano l’incremento dei costi di produzione dei panificatori. «INTERVENTI ECONOMICI URGENTI».