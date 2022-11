Dalle prime verifiche sul yerremoto di questa mattina con epicentro al largo della costa marchigiana risultano danni lievi in alcune località, ma squadre dei Vigili del Fuoco proseguiranno i sopralluoghi nel corso della giornata.

Lo fa sapere il Dipartimento della Protezione Civile che continuerà a monitorare la situazione in contatto con il territorio. Per rispondere al meglio alle necessità sono stati attivati dalle autorità locali il Centro operativo regionale delle Marche, il Centro di Coordinamento Soccorsi di Ancona e di Pesaro e i Centri Operativi Comunali dei paesi interessati dalla scossa.

Per eseguire le opportune verifiche di agibilità sono stati chiusi i plessi scolastici e sulle linee ferroviarie interessate dal Terremoto - l'Adriatica tra Rimini e Varano, l'Ancona-Pesaro tra Falconara e Jesi e la Rimini-Ravenna tra Gatteo e Cesenatico - sono state svolte attività di ricognizione. Alle 12 è stata riaperta la circolazione ferroviaria.

Le stesse attività di verifica sono state avviate e concluse sulla rete stradale e autostradale. La regione Marche ha inoltre attivato i volontari di protezione civile a supporto della popolazione.

Ad Ancona, dopo le forti scosse sismiche registrate sulla costa nel Pesarese e avvertite in tutte le Marche e anche in altre regioni, le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse anche domani. Lo fa sapere la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli.

La circolazione ferroviaria sulle linee Adriatica, Ancona-Roma e Rimini-Ravenna, sospesa via precauzionale dalle ore 7.15 a seguito di una scossa di Terremoto che ha interessato la zona.La circolazione è stata riattivata dopo i controlli previsti dalle normative di sicurezza sullo stato della linea da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS).

"Al momento si lamentano distacchi di stucchi e lesioni in alcune chiese nella zona di Senigallia e Pesaro. Di concerto con le Prefetture, i sacerdoti stanno svolgendo le prime verifiche in tutte le chiese aperte e segnalano ai vigili del fuoco eventuali problemi", scrive in una nota il presidente Conferenza episcopale marchigiana (Cem), mons. Nazzareno Marconi, vescovo di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia. "Le Caritas sono in preallarme e collaborano alle verifiche sulle loro strutture e su eventuali necessita' di assistenza alla popolazione", aggiunge il presule. "Il segretario generale della Cei, mons. Giuseppe Baturi, mi ha gia' contattato e ha raccolto un primo bilancio della situazione, tenendo i contatti con il commissario del Terremoto e la Protezione civile - ricorda mons. Marconi -. In mattinata anche il Santo Padre ha chiesto notizie e garantito la sua vicinanza alla popolazione colpita prima dall'alluvione ed ora dal Terremoto".