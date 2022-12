«Aiutateci, siamo in difficoltà a pagare i servizi luce, acqua e gas». A lanciare il grido d'allarme alla vigilia del Natale è il missionario laico Biagio Conte, fondatore della Missione Speranza e Carità, che ospita circa 600 poveri in dieci comunità in Sicilia. In un messaggio di auguri alla città Fratel Biagio ricorda i «trent'anni di cammino e di operato», durante i quali «non ho fatto mai il mio interesse, non ho mai tolto a nessuno, aiutando gli abbandonati della Stazione sotto i portici di Palermo e di altre città».

Un'azione a favore degli ultimi portata avanti senza chiedere mai «alcuna ricompensa». «Abbiamo fatto sempre un servizio libero», ricorda il missionario che si rivolge poi alle «carissime autorità». «Non è corretto paralizzare il volontariato per lungaggini burocratiche, lasciarci soli, noi che operiamo senza nessun interesse». «Noi non penseremo soltanto a noi stessi, ma anche a chi sta soffrendo tanto, il povero, il senzatetto, le famiglie disastrate, i carcerati. Coraggio carissimi fratelli e sorelle non perdete la speranza - dice il missionario nel suo messaggio di auguri alla città, alle autorità civili e religiose, ai non credenti e a tutte le istituzioni -. Mi chiedo, e ne soffro fortemente nel mio cuore, perché tutta questa burocrazia e queste leggi che condannano e penalizzano il povero, l'indigente e i più deboli?».