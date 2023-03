NAPOLI. Niente da fare. Il nuovo calo del gas non basta: la bolletta scenderà del 13% per i consumi di febbraio rispetto a quelli di gennaio nel mercato tutelato, ma febbraio segna un nuovo balzo in avanti dei prezzi dei generi alimentari. E questo nonostante il raffreddamento dell’inflazione generale grazie proprio al ripiegamento della componente energetica. Una forbice che ormai ha raggiunto quasi il 4%. Se l’aumento dei prezzi generale scende a febbraio da +10% a +9,2% su base annua, il carrello della spesa schizza a +13%, facendo segnare un ulteriore aumento dell’1%.

RISCHIO CONSUMI. Segnali, quelli che emergono dagli ultimi dati Istat, che non dissipano dubbi ed incognite sull’anno in corso, con la spesa delle famiglie sempre più sotto pressione ed i rischi per la tenuta dei consumi. Soprattutto a Napoli, che si conferma tra le città del Sud maggiormente penalizzate dal caro prezzi per quanto riguarda il capitolo beni alimentari, per la cura della casa e della persona. Il tutto mentre i prezzi dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto rimangono pressoché stabili (da +8,9% a +9,0%).

IL PESO SULLE FAMIGLIE. Quanto questo incida nelle tasche delle famiglie napoletane lo spiega lo spiega l’Unione nazionale consumatori: «Per una coppia con due figli, l’inflazione al 9,2% significa una stangata in media pari a 2.854 euro su base annua, di cui 1.038 solo per mangiare e bere. Per una coppia con un figlio, la spesa aggiuntiva è pari a 2.632 euro, 937 per cibo e bevande. Il primato spetta sempre alle famiglie numerose con più di 3 figli con una mazzata pari a 3.212 euro, 1.240 solo per nutrirsi».

«FAMIGLIE SOTTO ASSEDIO». Molto preoccupati sono anche i commercianti. Parla di «famiglie sotto assedio» Confesercenti, che evidenzia una crescita dell’inflazione di fondo a +6,4% e chiede di «proseguire, perciò, in questa fase, con interventi a favore di famiglie ed imprese, a partire dalla riforma del fisco». Insomma, «serve una decisa riduzione delle imposte, che libererebbe risorse di famiglie e imprese favorendo la ripresa dei consumi», conclude Confesercenti.

«INCOGNITA SULLA CRESCITA». Anche Confcommercio evidenzia come «a preoccupare è la progressiva crescita dell’inflazione di fondo», fenomeno che «condizionerà le decisioni d’acquisto delle famiglie nei prossimi mesi e, di conseguenza, l’intensità della crescita del 2023» nella regione. A preoccupare l’associazione dei commercianti campani sono le conseguenze che il calo dei consumi rischia di avere anche sui negozi nei principali centri urbani della regione, dove tra il 2012 ed il 2022, una percentuale oscillante tra il 10 ed il 20 % degli esercizi commerciali ha chiuso definitivamente i battenti. Non a caso il presidente di Confcommercio Campania, Pasquale Russo, la definisce «desertificazione commerciale, un problema che non riguarda solo l’economia, bensì la società. La politica deve finalmente riconoscere il valore sociale delle piccole imprese commerciali ed artigianali».

GLI AUMENTI DALL’OLIO ALLE UOVA. In cima alla classifica dei rincari dei prodotti, stima Coldiretti, ci sono lo zucchero con un +54%, davanti all’olio di semi (+46%), soprattutto quello di girasole, che risente della guerra in Ucraina, che è uno dei principali produttori, mentre al terzo posto c’è il riso con un +39%. Non scherzano neanche il latte a lunga conservazione (+35%), il burro, in crescita del 34%, i formaggi freschi (+28%) e le uova (+21%)