Dal grano al pane il prezzo aumenta di dodici volte. E’ quanto afferma in una nota la Coldiretti, in riferimento all’analisi di Assopanificatori sull’aumento dei prezzi in autunno nel sottolineare che la produzione di grano in italia ha subito un taglio stimato pari al 10% per il clima pazzo, nonostante l’aumento delle superfici coltivate.

Un chilo di grano tenero è venduto a circa 26 centesimi, ricorda l'associazione, mentre un chilo di pane è acquistato dai cittadini ad un valore medio di 3,1 euro al chilo con un rincaro quindi di dodici volte, tenuto conto che per fare un chilo di pane occorre circa un chilo di grano, dal quale si ottengono 800 grammi di farina da impastare con l’acqua per ottenere un chilo di prodotto finito. Che il prezzo del grano incida poco su quello del pane, ricorda inoltre Coldiretti, lo dimostra anche l’estrema variabilità dei prezzi del pane in Italia mentre quelli del grano sono fissati a livello internazionale. Se a Milano una pagnotta da un chilo costa 4,2 euro, a Roma si viaggia sui 2,63 euro mentre a Palermo costa in media 2,95 euro al chilo.

"Peraltro i prezzi al consumo – continua la Coldiretti - non sono mai calati negli ultimi anni nonostante la forte variabilità delle quotazioni del grano, che per lungo tempo sono state al di sotto dei costi di produzione". Per ridurre la volatilità e stabilizzare i prezzi l'associazione, ricorda infine la nota, è impegnata nel realizzare rapporti di filiera virtuosi con accordi che valorizzino i primati del Made in Italy e garantiscano la sostenibilità della produzione in Italia con impegni pluriennali e il riconoscimento di un prezzo di acquisto 'equo', basato sugli effettivi costi sostenuti.

In Campania si stiama un aumento del pane di circa di un euro al kg.

Stangata d'autunno, + 645 euro a famiglia: prezzi in aumento e rincari

E' in arrivo la stangata d'autunno per le famiglie. "L’inflazione al 2,1% si traduce in una maggiore spesa annua pari a +645 euro" per nucleo. E' quanto calcola il Codacons analizzando i dati diffusi dall'Istat sui prezzi al consumo di agosto. "Solo il comparto dei trasporti, che registra ad agosto una crescita record del +5,3% determina per un nucleo con due figli una maggiore spesa per gli spostamenti pari a +286 euro annui", sottolinea l'associazione.

“Avevamo denunciato una raffica di rincari di prezzi e tariffe registrati ad agosto - afferma il presidente del Codacons, Carlo Rienzi - nel comparto turistico e in quello dei trasporti, e puntualmente l’Istat ha confermato il nostro allarme registrando una impennata dell’inflazione al +2,1%. Alla base della forte crescita dei listini, tuttavia, non vi sono solo i beni energetici e la benzina, ma pesano in modo evidente le speculazioni sulle villeggiature degli italiani, con rincari del tutto ingiustificati che hanno interessato il settore delle vacanze, dagli alloggi agli stabilimenti balneari, passando per aerei, traghetti, pacchetti vacanza e ristoranti”.

“Le vacanze estive 2021 degli italiani - dice ancora - saranno ricordate come quelle più 'salate' degli ultimi anni, caratterizzate da aumenti a cascata di prezzi e tariffe che hanno portato una villeggiatura nel nostro paese a costare mediamente l’11% in più rispetto allo scorso anno", conclude Rienzi.