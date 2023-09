ROMA. Zona economica speciale unica istituita dall’1 gennaio 2024; fino a 2.200 assunzioni nelle Amministrazioni; misure in materia di politiche di coesione e per il rilancio dell’economia: è il piano per il Sud. Il Governo di Giorgia Meloni è pronto a vararlo con un decreto composto da 22 articoli, la cui bozza è pronta per approdare oggi in un preConsiglio dei ministri in vista del Consiglio di domani.

UFFICIALIZZATA L’ISTITUZIONE DELLA ZES UNICA. Innanzitiutto, a partire dall’1 gennaio 2024 è istituita la Zes in Campania, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Tra le misure previste dal provvedimento c’è anche un credito d’imposta fino al 31 dicembre 2026, alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite della Zes. Esclusi dal credito d’imposta industria siderurgica, energia e credito.

PER GLI ENTI 2.200 ASSUNZIONI DAL 2024. Altra novità cintenuta nel decreto la possibilità che, a partire dal primo gennaio 2024, Regioni, Province e Comuni del Mezzogiorno potranno assumere fino a 2.200 persone per rafforzare la loro capacità amministrativa.

PNRR E FONDI DI COESIONE. L’Esecutivo ha poi introdotto nel provvedimento una serie di disposizioni in materia di programmazione e utilizzo delle risorse del Fondo di coesione che prevedono, «al fine di assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione e del Pnrr e le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027», una destinazione delle risorse per «sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell’80% nelle aree del Mezzogiorno e del 20% nelle aree del Centro-Nord». Il tutto secondo un’articolazione annuale che prevede 4 miliardi di euro per l’anno 2021, 5 miliardi dal 2022 al 2029 e 6 miliardi per il 2030. Tra le novità per quanto riguarda la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, è in arrivo anche una nuova cabina di regia.