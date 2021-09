NAPOLI. Alla vigilia della riapertura degli istituti scolastici in Campania, prevista per domani, Vincenzo De Luca (nella foto) ostenta tranquillità. A confortare sono i dati delle vaccinazioni. La Campania, infatti, non è solo la regione che registra il livello più alto di iniezioni tra il personale scolastico (97%), ma anche la risposta degli studenti è stata buona. Almeno di quelli delle superiori: «Abbiamo un ottimo livello di vaccinazioni: siamo al 75% per le secondarie superiori - fa il punto De Luca a margine di una conferenza stampa a Salerno -.