Tragedia nella notte a Vignole di Arco in Trentino dove un uomo di 43 anni ha prima cercato di uccidere a manganellate due sorelle e poi si e' suicidato. Stando ad una prima ricostruzione dei carabinieri, una delle sue sorelle sarebbe l'ex compagna dell'uomo. Le due donne di 56 e 55 anni si trovano ricoverate in terapia intensiva e in prognosi riservata all'ospedale 'Santa Chiara' di Trento.

L'uomo ha aggredito le sorelle alle due della scorsa notte nella canonica della chiesa del paese di Vignole di Arco, localita' del Trentino nei pressi del lago di Garda. L'aggressore, che poi si e' suicidato all'interno della sua abitazione, e' Gaetano Piro, 43 anni, originario della provincia di Napoli ma residente ad Arco.

L'aggressione e' avvenuta a seguito di una colluttazione. L'uomo ha colpito le due donne con un mattarello (non manganello come sembrava in un primo momento). Piro era l'ex compagno di Maria Santonastasio, 55 anni, salernitana, che ora si trova ricoverata all'ospedale 'Santa Chiara' di Trento in condizioni non preoccupanti.

La sorella Brigida, 56 anni, intervenuta nella lite, si trova in terapia intensiva in prognosi riservata con un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Riva del Garda che conducono le indagini.