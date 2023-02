NAPOLI. «Solo l'1 per cento del terreno agricolo della Campania non è coltivabile, dopo anni di Terra di fuochi, l'ho detto a Milano di recente. Se andassimo ora in Emilia Romagna quanta Terra dei fuochi troveremmo. Se vediamo i roghi oggi in Campania sono pochissimi, sono tutti al nord. Noi abbiamo cercato di fare un'operazione verità ma questo non emerge. Abbiamo un forte impegno agricolo, ambientale, di disinquinamento, e anche produttivo. È un'operazione che è andata avanti e deve proseguire». A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo al convegno “Ambiente, salute, cibo. Per la medicina di precisione”. «Il piano sulla brucellosi sta andando avanti, il commissario Cortellessa che ho nominato sta facendo un lavoro eccellente che si intreccia con il lavoro che fa sul piano dell'ambiente il Consorzio di bonifica. Sono stati bonificati i canali di raccolta dei reflui. Credo che stiamo andando avanti in maniera giusta e salvaguardando fino in fondo un settore produttivo che è uno dei patrimoni più importanti dell'agricoltura e dell'economia della Regione Campania. Saremo vicini agli allevatori a condizione che ci sia un rinnovamento anche degli allevamenti dal punto di vista ambientale e sanitario. Mi pare che il lavoro che è stato impostato stia producendo risultati importanti» prosegue De Luca.