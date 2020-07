MATERA. La Dia di Bari e i carabinieri della compagnia di Policoro, in provincia di Matera, coadiuvati dallo squadrone eliportato carabinieri Cacciatori ''Puglia'', all'alba hanno catturato un albanese 36enne, irreperibile nel corso dell'operazione Kulmi, scattata il 30 giugno con 37 arresti e misure patrimoniali per un valore di 4 milioni di euro, tra Albania ed Italia, per traffico internazionale di stupefacenti. Il cittadino albanese vive a Policoro ma durante il blitz era riuscito a trovare riparo all'interno di un rifugio di fortuna lungo l'argine del fiume Agri, nascosto nella vegetazione, in una zona molto impervia dell'entroterra lucano. Qui i carabinieri dello squadrone Cacciatori, indirizzati e supportati dagli investigatori della Dia di Bari e dai carabinieri di Policoro, lo hanno scovato ed arrestato. Nello stesso contesto sono stati arrestati in flagranza del reato di favoreggiamento personale altri due cittadini abanesi, di 23 e 30 anni, entrambi incensurati, da tempo regolarmente residenti in provincia di Matera, responsabili di aver agevolato il connazionale fornendogli viveri di conforto e supporto logistico. L'albanese colpito da ordinanza di arresto è finito in carcere mentre i due complici sono stati sottoposti ai domiciliari come disposto dalla Procura della Repubblica di Matera.