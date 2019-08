ROMA. Al termine dell'incontro della delegazione del Movimento 5 Stelle con il presidente del Comsiglio incaricato, Giuseppe Conte, che ha chiuso il giro di consultazioni, il leader dei 5 Stelle, parlando con la stampa è stato durissimo, gettando molte ombre sulla trattativa per il governo. «Il presidente incaricato potrebbe dar vita a un Conte Bis - ha dichiarato Di Maio - uso il condizionale perché o siamo d'accordo a realizzare i nostri punti o non si va avanti. Non è nei nostri valori andare al governo solo per vivacchiare: abbiamo presentato alcuni punti al presidente che riteniamo imprescindibili. Se verranno accolti bene, altrimenti meglio andare al voto e, aggiungo, anche subito».

Subito la replica del Pd con il vicesegretario, Andrea Orlando: «Di Maio ha cambiato idea? Lo dica chiaramente». Matteo Orfini ha aggiunto: «I decreti sicurezza vanno abrogati». E Maria Elena Boschi e Graziano Selrio sono stati fin troppo chiari: «Minacce e ultimatum irricevibili». E il segretario dem, Nicola Zingaretti, ha annullato Zingaretti ha annullato un incontro con Luigi Di Maio che era stato concordato per le 15 di oggi.

In serata, però, dopo una riunione d'urgenza a palazzo Chigi convocata da Conte con due delegazioni ristrette di Pd e 5 Stelle, è arrivata una nota pubblicata sul blog del Movimento che ha rappresentato una parziale marcia indietro, consentendo alla trattativa di ripartire e al premier incaricato di convocare per domani mattina una nuova riunione per «consentire al presidente incaricato di elaborare un programma condiviso da entrambe le forze politiche sulla base delle prime linee programmatiche che gli sono pervenute, e dopo il percorso di lavoro delineato».

Questa la nota sul Blog delle Stelle: «Da quando siamo entrati dentro il Parlamento abbiamo messo al primo posto sempre e solo gli interessi dei cittadini. E per cambiare il Paese, migliorando la vita degli italiani, è fondamentale concentrarsi sui temi. Tutela dell'ambiente, lotta agli sprechi della politica, taglio del numero dei parlamentari, riforma della giustizia e tante altre priorità. Di questo vogliamo parlare: solo di questo! Mentre ormai il dibattito pubblico si è spostato solo attorno alle poltrone. Un classico della politica italiana, un ritornello che si ripete sistematicamente perché per troppo tempo le vecchie forze politiche hanno messo al primo posto solamente le poltrone e la spartizione di potere. C'è però un dato di fatto: solo il MoVimento ha avuto il coraggio di dire basta a questo scempio! Siamo gli unici che hanno iniziato a basare la propria azione sui temi, affrontando i reali problemi degli italiani e del Paese. Oggi il nostro capo politico Luigi Di Maio ha ribadito le priorità del MoVimento e ancora una volta ha messo al primo posto le "politiche" e non i "politici"!».