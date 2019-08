NAPOLI. Sono circa 450mila i turisti che hanno scelto di trascorrere il Ferragosto negli agriturismi italiani. Di questi 20mila sceglieranno quelli della Campania. È quanto stima la Coldiretti sottolineando in una nota che si registra un sostanziale aumento del 7% rispetto allo scorso anno. «A far scegliere l'agriturismo rispetto alle altre forme di ristorazione - sottolinea la Coldiretti - l'opportunità di conciliare la buona tavola con la possibilità di stare all'aria aperta avvalendosi anche delle comodita' e dei servizi offerti. In Campania l'offerta agrituristica - spiega l'organizzazione di categoria - è sempre più ricca e variegata, con crescita continua di prenotazioni grazie al boom del turismo culturale e del turismo "green"».

Le scelte dei turisti premiano numerose località campane, da Ischia a Pompei ed Ercolano, da Napoli a Salerno, dalla penisola sorrentina all'amalfitana, dal Cilento alla Reggia di Caserta, dalle bellezze dell'Appennino tra Sannio e Irpinia al Matese, e tanto altro ancora grazie anche alle migliaia di appuntamenti nei piccoli borghi all'insegna del buon cibo e del buon vivere».