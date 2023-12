Sono in corso le ricerche del presunto assassino della donna di 27 anni trovata morta in casa, colpita da numerose coltellate, a Riese Pio X, in provincia di Treviso. Si tratta di una persona che sarebbe scappata a piedi. Al momento del loro arrivo, i carabinieri hanno trovato il corpo della donna all'ingresso dell'abitazione. Ad allertare il 118 un vicino di casa. Sono stati i soccorritori a chiamare poi i carabinieri. I sospetti, al momento si concentrano sul compagno della donna che, al momento è in caserma per essere sentito. L'arma del delitto, al momento, non è ancora stata ritrovata.

La vittima, come racconta il presidente del Veneto Luca Zaia sui social, è Vanessa Ballan, di 26 anni. "L'omicida l'ha colpita con un coltello e si sarebbe allontanato in auto: è ricercato dai Carabinieri in tutta la provincia. L'allarme è stato dato dal compagno stesso. Quando il personale medico del Suem è arrivato in via Fornasette per lei non c'era più nulla da fare. Il compagno era a fianco della ragazza, in stato di shock", riferisce Zaia. Vanessa era incinta del secondo figlio da pochi mesi. Lavorava come commessa all'Eurospin di Castelfranco.