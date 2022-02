NAPOLI. Continuano le mobilitazioni della comunità ucraina in tutta la Campania. E arrivano i primi volontari pronti a far ritorno nel Paese aggredito dalla Russia per combattere in difesa della propria patria. Padre Ihor Danylchuk, sacerdote della comunità ucraina nel Casertano, annuncia che dieci persone partiranno oggi «con un pulmino per tornare in Ucraina dove entrare è quasi impossibile. Ma con il nostro Consolato siamo riusciti ad ottenere i documenti per far partire questi uomini che vogliono difendere la patria.