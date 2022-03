"Erasmus+ sostiene l’organizzazione di eventi sportivi di dimensione Europea. Questa azione mira a sostenere l’organizzazione di eventi sportivi di dimensione europea nei seguenti settori: volontariato sportivo, inclusione sociale attraverso lo sport, lotta alla discriminazione nello sport, compresa la parità di genere, incoraggiare la partecipazione allo sport e all’attività fisica", spiega l'eurodeputato del Gruppo ID e Segretario della Lega in Campania, Valentino Grant, sottolineando che i beneficiari sono 'qualsiasi organizzazione pubblica o privata, con i suoi enti affiliati (se presenti), attiva nel campo dello sport, stabilita in uno Stato membro dell’UE o in un paese terzo associato al Programma. Tutte le info su valentinogrant.eu