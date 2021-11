NAPOLI. Sono 493 i nuovi casi positivi in Campania, cento in più rispetto al dato di lunedì, ma su 29.252 test esaminati, ben 17.914 più del giorno precedente. Cala l’indice di positività dal 3,46 all’1,68 per cento. Aumenta, invece, il numero dei morti: sono cinque nelle ultime 48 ore cui se ne aggiungono otto deceduti in precedenza ma registrati solo nel bollettino diramato ieri. Negli ospedali sono 18 il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive, con un incremento di uno rispetto al giorno precedente, 281 i ricoveri in degenza, con un aumento di sei.